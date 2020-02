Ubi nominerà advisor per valutare offerta Intesa Sp e alternative

di fct

Milano, 19 feb. (LaPresse) - Il consiglio di amministrazione di Ubi Banca delega il ceo Victor Massiah per nominare gli advisor finanziari e legali per valutare l'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo e vagliare le alternative. E' quanto riferisce una nota pubblicata da Ubi Banca al termine del cda riunitosi oggi a Milano. Il cda di Ubi Banca "riunitosi in data odierna ha visionato la comunicazione relativa all'offerta di Intesa Sanpaolo e ha conferito delega al consigliere delegato, d'intesa con il presidente e sentito il vicepresidente, di nominare gli advisor finanziari e legali che assisteranno il gruppo nello svolgimento delle attività di valutazione delle informazioni finora rese pubbliche, del documento di offerta una volta disponibile, con le alternative possibili", si legge nella nota del gruppo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata