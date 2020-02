Ubi, nel 2019 utile -41% a 251 mln, ricavi 'core' su a 3,3 mld

Milano, 10 feb. (LaPresse) - Ubi Banca chiude il 2019 con un utile netto a 251,1 milioni di euro, in calo del 41% rispetto ai 425,6 milioni registrati nel 2018. Lo riferisce l'istituto in una nota, spiegando che sul risultato hanno influito gli effetti fiscali, negativi nel 2019 e positivi nel 2018. Il cda di Ubi popone un dividendo di 13 centesimi, in aumento dell'8,3% rispetto a quello del 2018. Il Cet1 ratio dell'istituto sale al 12,3%. I ricavi 'core' salgono dello 0,5% a 3,3 miliardi.

