Ubi, Messina: Micciché è figura giusta per guidare banca verso fusione

di fct

Milano, 4 ago. (LaPresse) - "In termini di scelta della persona che dovrà prendere le redini di quel gruppo nella fase che porterà fino all'incorporazione è sicuramente importante individuare una figura di prestigio, che non abbia da dimostrare di essere una persona importante nel nostro paese ma che abbia già dimostrato di saper guidare con successo operazioni complesse e squadre formate da persone che hanno nel loro dna la necessità e volontà di essere motivate. Credi che a questo identikit corrisponda perfettamente Gaetano Micciché, persona di cui mi fido ciecamente". Lo ha detto l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso di una conferenza stampa a proposito dell'amministratore delegato che dovrà essere scelto dal cda di Ubi dopo le dimissioni di Victor Massiah. "Il 6 agosto ci sarà il cda di Ubi, aspettiamo. Indubbiamente ritengo che sia una figura che ben rappresenterebbe il ruolo che ho in mente in questo momento per il ceo di Ubi", ha continuato Messina.

