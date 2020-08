Ubi, Massiah si dimette: Lascerò società questa sera

di fct

Milano, 3 ago. (LaPresse) - "Annuncio che lascerò la società questa sera. Per me è stato un piacere per cui grazie mille a tutti voi e buona fortuna". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ubi Banca, Victor Massiah, in conference call con gli analisti per presentare i risultati della banca per il primo semestre. "Colgo questa occasione per dare un abbraccio e dire arrivederci agli analisti che ci hanno seguito nel corso di tutti questi anni durante le conference call di Ubi. Per me è stato un onore e un piacere interagire con loro", ha aggiunto il ceo uscente di Ubi.

