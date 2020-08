Ubi, Massiah: Lascio testimone consegnando gruppo solido e profittevole

di fct

Milano, 3 ago. (LaPresse) - "Ho concluso il mio rapporto di lavoro con questo gruppo dopo oltre 18 anni, lascio il testimone a chi verrà consegnando un raggruppamento estremamente solido, ragionevolmente profittevole dati i tempi, ma soprattutto pieno di persone di altissimo valore che spero troveranno un'ulteriore valorizzazione nel nuovo gruppo". Lo ha detto il ceo uscente di Ubi Banca, Victor Massiah, in conferenza stampa. "La cosa che mi sta più a cuore adesso - ha aggiunto - è che vada avanti l'eredità che lascio di persone particolarmente vicine alla banca, con grandi valori che sanno coniugare logiche di impresa con un'attenzione al territorio. Il mio augurio è che chi mi succederà faccia meglio di me". Parlando del suo personale futuro Massiah ha aggiunto: "Da stasera sono un uomo libero e da domani farò quello che riterrò opportuno fare. La schermaglia è stata lecita in questo periodo ma penso che ora la polvere si debba posare per terra".

