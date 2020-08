Ubi Banca, il 16 ottobre assemblea per nomina nuovo cda

di fct

Milano, 6 ago. (LaPresse) - Il consiglio di amministrazione di Ubi Banca ha conferito mandato alla presidente Letizia Moratti di provvedere alla convocazione dell'assemblea ordinaria di Ubi banca per il 16 ottobre. Lo riferisce una nota. All'ordine del giorno: la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione per gli esercizi 2020-2021-2022 sulla base di liste di candidati presentate dai soci; la determinazione del compenso dei consiglieri di amministrazione e dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La presidente avrà riserva di integrare, se del caso, tale ordine del giorno con ulteriori materie che fosse necessario sottoporre all'assemblea di UBI Banca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata