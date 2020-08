Ubi Banca, cda nomina Gaetano Micciché direttore generale

di fct

Milano, 6 ago. (LaPresse) - Il consiglio di amministrazione di Ubi Banca, riunitosi in data odierna, ha proceduto alla cooptazione di Gaetano Micciché come consigliere e alla sua nomina quale consigliere delegato e direttore generale, con i poteri e le deleghe previsti dalla normativa in essere e dallo Statuto sociale di Ubi Banca. Lo riferisce Ubi in una nota. "A seguito dell'invito della capogruppo Intesa Sanpaolo a rimanere in carica sino alla prossima assemblea che nominerà il nuovo consiglio di amministrazione, i consiglieri di amministrazione confermano la remissione del loro mandato a far data dalla suddetta assemblea", spiega il board.

