Uber, tonfo a Wall Street al debutto: chiusura a -7,6%

di lrs

New York (Usa), 10 mag. (LaPresse/AFP) - Le azioni di Uber hanno ceduto il 7,6% nella prima giornata di scambi a Wall Street, dopo un'attesa offerta da parte del colosso globale. Dopo aver fissato un prezzo di 45 dollari per l'Ipo (Offerta pubblica iniziale) - traducendo in un valore di mercato di 82 miliardi di dollari - Uber ha perso terreno in apertura e ha chiuso a 41,57 dollari, con gli investitori hanno evitato la stella della Silicon Valley che ha un percorso discutibile di redditività.

