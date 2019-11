Uber, perde la licenza per operare a Londra "per motivi sicurezza"

Uber non potrà più operare a Londra. La London Transport Authority (Tfl) ha infatti annunciato di aver rifiutato di rinnovare nella capitale britannica la licenza al colosso americano delle auto con conducente a causa dei timori per la sicurezza dei passeggeri. Uber "non è in grado" di possedere una licenza a Londra, ha dichiarato l’autorità dei trasporti londinesi in una nota, a causa di guasti che hanno "messo in pericolo" i passeggeri. tra i punti contestati c'è quello che riguarda le recenti modifiche apportate dall'azienda alla propria app e che secondo l'autorità avrebbero consentito ad autisti sprovvisti di autorizzazione di effettuare comunque delle corse. L'azienda ha già annunciato che farà ricorso contro la decisione della Tfl e potrà quindi restare attiva finché questo non verrà esaminato. Già nel 2017 il comune aveva deciso di non rinnovare la licenza salvo poi concederle due proroghe l’ultima delle quali è scaduta domenica 24 novembre.

