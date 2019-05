Tv, Agcom multa Sky di 2,4 mln per pacchetto 'Calcio'

di lal

Milano, 24 mag. (LaPresse) - L'Agcom ha inflitto una multa di 2,4 milioni di euro a Sky per il pacchetto 'Calcio'. Secondo l'Autorità, dopo le modifiche all'offerta per la stagione calcistica 2018/2019, a esito dell'assegnazione, a giugno 2018, dei diritti sportivi per le stagioni 2018-2021, la pay tv non avrebbe comunicato correttamente che l'eventuale esercizio del diritto di recesso dal contratto non avrebbe comportato l'applicazione di penali né costi di disattivazione e nessun addebito ulteriore. L'atto, pubblicato sul sito del Garante delle comunicazioni, può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica.

(Segue)

