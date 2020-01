Tv, 3Zero2 cambia ancora l'Ad: Pizzamiglio lascia dopo un anno

di Lorenzo Allegrini

Non c'è pace per 3Zero2. La società produttrice di programmi televisivi cult come Colorado Cafè e che aveva vinto il bando per l'infrastruttura tecnica delle Universiadi di Napoli, cambia per la terza volta guida in poco più di un anno. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicine al dossier, dal primo gennaio il founder Mario Rasini è tornato ad avere le deleghe dell'amministratore delegato per l'uscita di Renato Pizzamiglio, che era entrato in carica da a.d. soltanto nel dicembre 2018 per rilanciare l'azienda dopo un anno difficile, sostituendo proprio Rasini. Le stesse fonti fanno sapere che Pizzamiglio ha deciso di lasciare il timone per dedicarsi alla gestione di alcune società proprie. Interpellata sulla vicenda, l'azienda non commenta la notizia ma si limita a comunicare che nei prossimi giorni sarà diffusa una nota "in merito alla governance di 3Zero2".

Pizzamiglio aveva preso in mano la società di produzione in un momento delicato. Infatti l'esercizio 2018 si era chiuso con una forte perdita, pari a 525 mila euro, soprattutto se confrontata con l'utile di 136 mila euro dell'esercizio precedente. Anche i ricavi erano decisamente calati. La flessione era stata del 23,8% a 30,7 milioni di euro nel 2018, da 40,3 milioni nel 2017. L'azienda aveva spiegato che il problema per 3Zero2tv era dovuto in particolare alla linee di business che riguarda le fiction. Durante il 2018 erano slittate alcune grosse coproduzioni che 3Zero2tv stava sviluppando insieme a importanti broadcaster in Italia e all’estero.

Il centro di produzione di 3zero2, si legge sul sito della società, è costituito da 6 sale di post produzione audio, 25 sale di post produzione video e grafica a cui si aggiunge un playout center di circa 30 canali. In un mercato sempre più internazionale, che ha portato colossi del settore come Mediaset verso la creazione di una holding olandese, 3zero2tv realizza però ancora tanta parte del fatturato in Italia: nel 2018, infatti, i ricavi delle vendite e delle prestazioni arrivano per quasi l'80% dal solo mercato domestico.

