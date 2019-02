Usa e Cina fanno progressi sui dazi. Trump: "Rinviato l'aumento previsto per il 1° marzo"

La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto "sostanziali progressi" nei negoziati a Washington volti a risolvere la guerra commerciale a colpi di dazi. Le due parti hanno compiuto passi avanti su "questioni specifiche" come il trasferimento di tecnologia, la protezione della proprietà intellettuale, le barriere non tariffarie, il settore dei servizi, l'agricoltura e i tassi di cambio, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Dato l'esito positivo della trattativa, il presidente Donald Trump ha annunciato che rinvierà l'aumento delle tariffe previsto per il primo marzo. "Sono lieto di riferire che gli Stati Uniti hanno compiuto progressi sostanziali nei colloqui commerciali con la Cina su importanti questioni strutturali, tra cui la protezione della proprietà intellettuale, il trasferimento tecnologico, l'agricoltura, i servizi, la valuta e molte altre questioni. Come risultato di questi colloqui molto produttivi, ritarderò l'aumento dei dazi previsto per il 1 marzo. Supponendo che entrambe le parti facciano ulteriori progressi, organizzeremo un vertice, io e il presidente cinese Xi, a Mar-a-Lago, per concludere l'accordo", ha scritto su Twitter.

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!