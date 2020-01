Trovate falle in app TikTok: rischio per dati personali

di mrc/vln

Milano, 8 gen. (LaPresse) - Diverse "vulnerabilità" all'interno dell'app di TikTok, social network cinese popolarissimo tra i giovani di tutto il mondo. E' quanto scoperto da un team di ricercatori del sito Check Point Research che ha informato gli sviluppatori di TikTok che hanno trovato una soluzione per tornare a usare l'applicazione in sicurezza. Secondo quanto riportato dal sito, le falle avrebbero consentito agli hacker di eliminare video, caricarne di non autorizzati, rendere pubblici i video caricati come 'privati' e rivelare informazioni personali contenute nell'account come indirizzi email privati.

