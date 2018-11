Tronchetti Provera e Afef si separano: il loro matrimonio finisce dopo 17 anni

di Luca Rossi

È finito l'amore fra Marco Tronchetti Provera e Afef Jnifen. L'amministratore delegato di Pirelli e la showgirl si separano. I legali degli ormai ex coniugi hanno depositato l'istanza di separazione ai primi di novembre al Tribunale di Milano. Il giudice Anna Cattaneo, presidente della nona sezione, specializzata in diritto di famiglia, a breve fisserà l'udienza in cui il manager e l'ex modella e presentatrice televisiva dovranno trovare un accordo sui termini della separazione.

La coppia si è sposata a Portofino il 22 dicembre del 2001. Per Tronchetti Provera quello è stato il terzo 'sì'. Dopo il primo matrimonio con la giornalista Letizia Rittatore Vonwiller e il secondo con Cecilia Pirelli, figlia di Leopoldo - l'allora patron del gruppo omonimo gruppo industriale - nel 1978, da cui sono nati i figli Giada, Giovanna e Ilaria.

Solo alcuni giorni fa il settimanale Chi ha pubblicato degli scatti della showgirl tunisina naturalizzata italiana che festeggiava da sola i suoi 55 anni. E in molti si erano chiesti il perché dell'assenza del manager di successo. A consolare Afef, in quella circostanza, ci ha pensato l'amica Naomi Campbell, che ha inviato alla bellissima tunisina un mazzo di fiori con su scritto: "Buon compleanno sorella".

Si chiude così una storia d'amore ventennale tra Tronchetti Provera, oltre trent'anni trascorsi in Pirelli, dove adesso ricopre l'incarico di capo azienda, appassionato di vela e tifoso dell'Inter da sempre, e la bellissima Afef, conosciuta al grande pubblico in Italia da quando, nel 1996 e nel 1997, ha iniziato a essere ospite fissa al Maurizio Costanza Show. Poi la conduzione di Nonsolomoda su Mediaset e il passaggio alla Rai per condurre con Fabrizio Frizzi Scommettiamo che...?. Gli appassionati di gossip e non solo ricordano quel 22 dicembre 2001. Un 'sì' di lusso alla 'Primula', la villa a Portofino del manager e di Afef. Un matrimonio blindatissimo per una coppia vip. Ma quell'amore, dopo 17 anni, è finito.

