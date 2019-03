Tria: "Temo che dal rallentamento dell'economia possa arrivare una crisi globale"

"Tutti temono l'arrivo di una crisi finanziaria che possa provocare una crisi economica globale per una sorta di riflesso condizionato dalla grande crisi del 2008. Il mio timore invece è opposto. Temo che dal rallentamento dell'economia, soprattutto se dovesse accentuarsi, possa nascere una crisi finanziaria globale" ha affermato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, intervenendo al panel 'The financial sector Breaking Through' nel corso della conferenza annuale del Boao Forum for Asia che si tiene nell'isola omonima. La frenata in Europa dell'economia tedesca e quella non meno preoccupante del colosso cinese, proprio di ieri la notizia del calo del 14% dei profitti industriali tra gennaio e febbraio, sembrano confermare le sue preoccupazioni.

Tria è approdato in Cina dopo la visita ufficiale a Singapore, su invito dell'ex governatore della Banca Centrale cinese Zhou Xiao Chuan, attuale vice presidente del Boao Forum. Con Zhou il ministro ha avuto, alla presenza di un nutrito gruppo di imprenditori italiani, un dibattito a porte chiuse sulle prospettive dell'economia italiana, cinese, europea e mondiale in questo periodo di incertezze generalizzate. Grazie ai molti contatti costruiti durante il suo passato accademico da un lato, e dall'altro ai frequenti viaggi in Cina, Tria ha continuato anche al Boao a tessere la tela della sua campagna per far meglio conoscere in Asia l'Italia e le molte opportunità che ha da offrire sul proprio mercato e insieme da cogliere sui mercati della promettente nuova frontiera del Pacifico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata