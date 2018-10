Tria: Rispetto per Upb ma capacità tecniche Mef non inferiori a altri

di dft/abf

Roma, 10 ott. (LaPresse) - "Nessuno ha voluto mettere in dubbio le capacità tecniche dell'Upb, ma io credo che il rispetto istituzionale vada in tutte le direzioni. Non credo che le capacità tecniche del Mef non sia inferiori a quelle degli altri. Credo che Upb abbia rispetto delle nostre stime e noi, nel pieno rispetto dell'Upb, abbiamo risposto". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in replica, durante l'audizione in commissione Bilancio di Camera e Senato a Montecitorio dopo la bocciatura da parte dell'Upb delle stime della Nota di aggiornamento al Def.

