Tria: Riduzione debito rimane obiettivo ma no misure restrittive

di ntl/abf

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "L'obiettivo del governo, sta nel suo primo discorso, rimane la riduzione del rapporto debito Pil. Ora siamo in un quadro macroeconomico di crescita più basso e questo provoca un rallentamento. L'obiettivo rimane sapendo che in fase di stagnazione non si adottano misure restrittive". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in conferenza stampa al Mef.

