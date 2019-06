Tria rassicura gli investitori: "Il governo è prudente". Poi ribadisce il no ai minibot

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria cerca di rassicurare gli investitori stranieri in merito al rischio infrazione da parte di Bruxelles per l'Italia. "Cercheremo di ottenere un accordo con la Commissione europea, questo governo è più prudente di prima. Non ascoltate il rumore elettorale", ha detto il titolare del Tesoro parlando a una conferenza a Londra, come riportato da Bloomberg. "Di minibot non ne abbiamo bisogno né di misure alternative perché il debito Pa nei confronti dei fornitori si è ridotto e ora è poco più che fisiologico. Ormai la Pa paga nei tempi previsti dalla legge. Mi augurerei che nel settore privato si pagasse con gli stessi tempi", ha aggiunto Tria parlando con i giornalisti. "A fine mese l'assestamento di bilancio certificherà la nuova stima del deficit che sarà migliore di quella precedente", ha fatto poi sapere il ministro , che mercoledì mattina dovrebbe partecipare a un vertice con il premier Conte e i vicepremier Salvini e Di Maio sui conti pubblici, prima delle comunicazioni di Conte nell'aula della Camera sul Consiglio europeo, fissate alle 9.30. E' quanto si apprende da fonti della maggioranza.



