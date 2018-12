Tria sulla manovra: "Trattare con la Ue: io ridurrei il deficit. Ma la decisione è politica"

Quota 100 e reddito di cittadinanza potrebbero costare un po' meno e, comunque, ci vorrà qualche mese per attuare le due misure centrali del programma di governo. Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Welfare Forum al centro studi americani a Roma. Secondo il ministro la manovra "non sarà rivoluzionata. Si sta solo rivedendo il costo di alcune misure". Quali e come spetta deciderlo alla politica.

Il lavoro che si sta facendo, ha spiegato il ministro "è vedere in che modo si possono diminuire le divergenze tra Italia e Ue sul bilancio per evitare la procedura di infrazione. Io ridurrei il deficit, ma la decisione spetta alla politica". Reddito e quota 100 quindi "rimangono e potrebbero esserci delle misure aggiuntive". È stato costituito un fondo "per quota 100 e reddito di cittadinanza" e "man mano che si stanno delineando in modo più preciso queste misure stiamo capendo il vero costo. Ci sono spazi per vedere che il costo potrà essere inferiore a quello preventivato". Poi a questione dei tempi di attuazione delle nuove norme: "Le misure" del reddito di cittadinanza e di quota 100 "richiederanno qualche mese per poter essere realizzate e perché producano spesa effettiva e tutto questo lo stiamo valutando".

Tria, però, non si è sbottonato circa i nuovi numeri che verranno proposti a Bruxelles (dove anche lui andrà con il premier Conte, all'incontro con Junnker) per evitare la procedura d'infrazione. In particolare, sul nuovo target del rapporto deficit/pil: "Si vedrà questa sera", ha tagliato corto il ministro. E ha precisato: "Penso entro la giornata si arriverà a determinare quali sono i possibili saldi e si arriverà alla decisione politica". "È chiaro che se si può trovare un accordo con l'Ue, forse è preferibile andare verso la riduzione del deficit. C'è una situazione di incertezza dei mercati e bisogna recuperare la fiducia".

Nel merito di come diminuire le divergenze con l'Unione Europea, il ministro è stato abbastanza sibillino: "Non sempre quello che si vuole fare si fa, se non si è fatto vuol dire che non si poteva fare. Semplicemente, e semplicemente e un modo di dire che a volte sfugge - ha scherzato - il lavoro che stiamo facendo è vedere come diminuire le divergenze con l'Ue". E poi: "E' possibile evitare la procedura di infrazione, bisogna fare delle scelte politiche rispetto alle varie alternative".

Tria ha anche accennato ad altri possibili interventi In aggiunta ai risparmi sulle riforme: "Ci sono altre tipi di correzioni: tutto questo può portare a un mutamento dei saldi oppure si possono mettere alcune risorse sugli investimenti".

