Tria: Economia italiana sta mostrando una certa resilienza

di abf

Roma, 23 ago. (LaPresse) - "Pur nella stagnazione generale, l'economia italiana sta mostrando una certa resilienza. Per fortuna siamo in una situazione con i conti in ordine e i tassi di rendimento bassi". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria, a margine del Meeting di Rimini.

