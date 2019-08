Trasporti, Aspi: Cassazione accoglie ricorso su Tutor-2-

di vsc

Milano, 16 ago. (LaPresse) - La sentenza di appello, ricorda ancora la società, faceva seguito a 4 sentenze a favore di Autostrade per l'Italia, che aveva sviluppato e finanziato per decine di milioni di euro il sistema, affidato in comodato gratuito alla Polizia Stradale. Il tutor, installato nelle tratte a maggior rischio di eccesso di velocità e che copriva 2500 chilometri di autostrade, aveva permesso di ridurre l'incidentalità mortale sulle stesse tratte del 50% e unitamente ad altri interventi realizzati dalla Società aveva contribuito, dalla privatizzazione, a ridurre a meno di un quarto l'incidentalità mortale sulla rete.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata