Toyota richiamerà 2,9 mln auto in Usa per problema airbag: quasi 3,4 nel mondo

di abf

Detroit(Usa), 21 gen. (LaPresse/AP) - La Toyota sta richiamando circa 2,9 milioni di auto negli Stati Uniti perché gli airbag potrebbero non gonfiarsi in caso di incidente. Nel mondo le auto coinvolte potrebbero essere circa 3,4 milioni. Il 'richiamo' riguarda alcune Corolla 2011-2019, Matrix dal 2011 al 2013, Avalon dal 2012 al 2018 e Avalon Hybrid dal 2013 al 2018. Toyota ha spiegato che il computer di controllo dell'airbag "potrebbe non essere adeguatamente protetto dalle interferenze elettriche" Ciò potrebb portare allo spiegamento incompleto dell'airbag o al mancato gonfiaggio in caso di incidente. Nella maggior parte dei casi i concessionari Toyota installeranno un filtro antirumore tra il computer di controllo dell'airbag e un cablaggio. In alcuni casi i rivenditori ispezioneranno il computer per determinare se necessita del filtro. I proprietari saranno contattatti entro la metà di marzo.

