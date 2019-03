Torino: nascerà il quartier generale dell'industria 4.0

Si è compiuto oggi il primo passo verso l’hub della manifattura avanzata. Negli spazi industriali di Torino Nuova Economia in corso Settembrini, è stato presentato l’accordo di programma che sblocca le risorse per il Manufacturing Technology Center e un centro analogo in Corso Marche per il settore aerospaziale. Coinvolte 24 aziende private e 5 enti: Comune, Camera di Commercio, Politecnico, Università di Torino e Regione Piemonte, principale investitore con 30 milioni di euro.