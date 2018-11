Arrestato a Tokyo Carlos Goshn presidente dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi

Arrestato a Tokyo il presidente della alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn. E'accusato di falso sui propri compensi e sul bilancio dell'alleanza tra le case automobilistiche. Il titolo è ovviamente crollato in Borsa. La notizia era nell'aria e che per Goshn (brasiliano, 64 anni) tirasse una bruttissima aria, lo si era capito da un comunicato emesso dall'alleanza che lo scaricava e ne annunciava il licenziamento. Poi il comunicato della Procura giapponese riportato dall'emittente pubblica Nhk: "L'ufficio del procuratore distrettuale di Tokyo ha arrestato Ghosn, presidente della Nissan, con l'accusa di violazione della legge sugli strumenti finanziari e gli scambi azionari".

Soprannoprannominato il 'Cost Killer', Ghosn è noto per aver cambiato Renault e Nissan a partire dagli anni '90. Renault è venuta in soccorso della casa automobilistica giapponese, allora in affanno, nel 1999, per iniziativa di Ghosn, che ha iniziato a tagliare costi e posti di lavoro in una grande ristrutturazione aziendale. Nel 2016, Ghosn ha anche preso in mano una Mitsubishi in difficoltà dopo che Nissan le ha lanciato un'ancora di salvezza, acquistando una quota di un terzo per circa 2,2 miliardi di dollari e lottando con uno scandalo di consumi falsati che ha affossato le vendite. Ghosn è molto conosciuto in Giappone ed è noto come uno dei principali sostenitori del settore automobilistico del Paese.

Nissan ha accusato il presidente Ghosn, di "significativi atti di cattiva condotta" tra cui l'aver mentito sull'entità del suo reddito. Una nota della casa giapponese fa sapere di averne proposto il licenziamento in seguito a un'indagine interna per comportamenti scorretti che risalirebbero a diversi anni addietro. I media del Giappone scrivono che Ghosn è stato convocato "in via volontaria" per essere sottoposto a interrogatorio dalla Procura di Tokyo per "violazione dei regolamenti finanziari" per la presunta dichiarazione falsa sul reale ammontare del suo compenso. L'emittente pubblica Nhk riferisce inoltre che gli investigatori di Tokyo stavano conducendo perquisizioni nel quartier generale di Nissan nella città di Yokohama. Poi Goshn è stato trattenuto in stato di arresto.

Nissan Motor precisa in una nota che Carlos Ghosn ha dichiarato per molti anni compensi inferiori a quelli effettivi. Dall'indagine interna sono emerse anche molte altre pratiche scorrette, come l'uso di proprietà aziendali per scopi personali. Poiché la condotta di Ghosn costituisce palese violazione dell'obbligo di diligenza come amministratore, il ceo di Nissan Hiroto Saikawa ha proposto al Consiglio di Amministrazione di rimuovere rapidamente Ghosn dai suoi incarichi.

Nella sua nota, Nissan dichiara di aver avviato un'indagine anche sul direttore Greg Kelly. "Dall'inchiesta è emerso che per molti anni sia Ghosn che Kelly hanno segnalato gli importi del compenso sui titoli azionari alla Borsa di Tokyo in una quantità inferiore all'importo effettivo, al fine di ridurre l'ammontare totale divulgato sulla remunerazione di Carlos Ghosn", si legge nel comunicato. La società ha detto di aver collaborato con i procuratori di Tokyo fornendo informazioni e avrebbe proposto al consiglio di amministrazione di "rimuovere prontamente Ghosn dalle sue posizioni" insieme a Kelly.

Le notizie sono emerse a sorpresa per la prima volta nella serata giapponese, quando il giornale Asahi Shimbun ha riportato che Ghosn era stato interrogato dai pubblici ministeri e che probabilmente avrebbe dovuto essere arrestato. "Se viene arrestato davvero, potrebbe essere messa in discussione l'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, perché Ghosn è la chiave di volta dell'alleanza", ha affermato Satoru Takada, analista di Tiw, una società di ricerca e consulenza con sede a Tokyo.

