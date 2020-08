Tlc, via libera unanime governo a percorso rete unica Tim-Cdp

Secondo quanto si apprende, al termine del vertice di maggioranza odierno a Palazzo Chigi, è stato dato il via libera unanime al percorso individuato fra Cdp e Tim per la costituzione della società che gestirà le infrastrutture della rete unica a banda larga.

L’ad di Cdp Fabrizio Palermo è stato invitato all’incontro - al quale hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri (Economia), Stefano Patuanelli(Mise), Paola Pisano (Innovazione), Alfonso Bonafede (Giustizia), Dario Franceschini (Cultura) e Roberto Speranza (Salute), con Andrea Orlando e Luigi Marattin - e in quella sede ha illustrato i contenuti della trattativa.

Pd: Con controllo pubblico e rispetto regole direzione giusta

"Sulla rete unica si sta andando nella direzione giusta. Per il Partito Democratico erano e restano fondamentali due punti: che sia assicurato un controllo pubblico nella governance della gestione della rete e che si proceda in armonia con le regole dell’antitrust italiana e europea. Se queste condizioni vengono assicurate, l’accordo tra Cdp e Tim rappresenta una svolta per dotare il Paese di una infrastruttura fondamentale. Assicurare ai cittadini e alle imprese una rete unica, sotto il controllo pubblico, è una delle premesse per costruire un progressivo rilancio della competitività del sistema con la garanzia della tutela dei diritti e delle regole democratiche. Un passaggio fondamentale per l'Italia che vogliamo costruire". Lo scrive in una nota l'ex Ministro e responsabile Innovazione del Pd Marianna Madia.

Uilcom: Attendiamo di capire risvolti, ora confronto con governo

"Apprendiamo che la riunione convocata quest’oggi a Palazzo Chigi dal Premier Conte, per parlare anche di Rete unica, ha dato il via libera dall’operazione tra Tim e CdP. Attendiamo di capire meglio i risvolti della riunione perché per noi è prioritario connettere il Paese ma allo stesso tempo dare tutte le garanzie ai lavoratori delle due aziende coinvolte - Tim e Open Fiber - ed una seria prospettiva a tutto il Settore delle Tlc". Così il leader della Uilcom Salvo Ugliarolo a LaPresse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata