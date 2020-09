Tlc, Vestager: Valutare se soggetto rete unica sarà indipendente o avrà vincoli

Milano, 18 set. (LaPresse) - Il progetto di costituzione di una rete unica nazionale italiana "non è stato ancora notificato alla Commissione europea, per cui non abbiamo ancora dettagli su cui discutere. Quando sarà comunicato sarà un caso di cui potremo discutere". Lo ha detto la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager, rispondendo a una domanda sulla rete unica in conferenza stampa a Bruxelles. "In generale - ha continuato -, senza fare riferimento direttamente a questa vicenda, si può supporre di avere un unico venditore a livello nazionale. È possibile, senza dubbio. La domanda è se" questo grossista sarà "indipendente oppure se avrà dei vincoli verticali rispetto ai venditori al dettaglio".

Per Vestager "questa è una valutazione molto importante per quanto riguarda la concorrenza e questo è un orientamento che seguiamo in generale a prescindere dal Paese in questione".

