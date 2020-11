Tlc, Tim: Dialogo costante con Governo e Cdp per creazione rete unica

di fct

Milano, 10 nov. (LaPresse) - "Prosegue il percorso per l'avvio dell'operatività di FiberCop, prevista per il primo trimestre 2021 una volta ottenute le autorizzazioni richieste". Lo ricorda Tim nella nota che presenta i risultati del gruppo per i primi 9 mesi del 2020. "Al contempo - aggiunge Tim - prosegue il lavoro per la creazione di una rete unica (AccessCo), attraverso un costante dialogo con il Governo e Cassa Depositi e Prestiti".

