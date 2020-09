Tlc, Starace (Enel): Offerta Macquarie arrivata ieri, un mese per valutare

di lcl/fct

Milano, 17 set. (LaPresse) - L'offerta del fondo australiano Macquarie per la quota di Open Fiber detenuta da Enel "è arrivata ieri e quindi è un po' difficile averla valutarla oggi" in cda. "I tempi sono quelli necessari per approfondire cose del genere. Parliamo di settimane intere, un mese". Lo ha detto l'a.d. di Enel Francesco Starace, a margine di un evento all'Hangar Bicocca.

