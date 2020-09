Tlc, portavoce Ue: Operazione rete unica non ancora notificata

di fct

Milano, 17 set. (LaPresse) - La Commissione europea non ha ancora ricevuto notifica del progetto della rete unica. "Questa operazione non è stata notificata alla Commissione. Spetta sempre alle società informare la Commissione di un'operazione, se ha una dimensione europea". E' quanto fa sapere un portavoce della Commissione europea, che aggiunge: sul progetto della rete unica "abbiamo letto le notizie stampa e non abbiamo un commento specifico. La Commissione segue da vicino gli sviluppi".

