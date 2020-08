Tlc, Cdp: Cooperazione a che su 5g, rete unica aperta ad altri operatori

Roma, 31 ago. (LaPresse) - In aggiunta alla rete unica nazionale, Cdp Equity e Tim "daranno immediato avvio alle valutazioni in merito ad ulteriori aree di possibile cooperazione per perseguire lo sviluppo di altre tecnologie (5G, hedge computing, Data Center, Cloud e altro), cosi da facilitare la rapida introduzione di tecnologie innovative che migliorino l' accessibilità del Paese". E' quanto si legge in una nota di Cdp.

"Si darà altresì immediato avvio, sotto il coordinamento di CDP Equity, ad un tavolo tecnico sull'infrastruttura di rete volto, tra l'altro, ad acquisire l'eventuale interesse di altri operatori del settore a partecipare all'operazione anche mediante contribuzione di asset/risorse", si aggiunge.

