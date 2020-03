Tirrenia, commissari: Sequestro è atto dovuto

di fct/taw

Milano, 30 mar. (LaPresse) - I commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria, Stefano Ambrosini, Beniamino Caravita e Gerardo Longobardi, "contestano recisamente il contenuto delle strumentali dichiarazioni rilasciate dal gruppo Moby". Lo scrivono in una nota i Commissari, spiegando che "l'esecuzione del sequestro, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale di Roma del 4 marzo scorso, è per legge un atto dovuto".

