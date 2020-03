Tirrenia, commissari: Agito a tutela dei creditori

di fct/taw

Milano, 30 mar. (LaPresse) - "Nel caso di specie poi, tenuto conto della situazione in cui versano Cin e il gruppo Moby nel suo complesso, l'iniziativa dei commissari rappresenta un rimedio indifferibile a tutela dei creditori di Tirrenia, come confermato dai Tribunali di Milano e di Roma, che vi hanno fatto luogo nonostante la sospensione dei termini disposta dal Decreto Cura Italia". Lo scrivono in una nota i commissari di Tirrenia Stefano Ambrosini, Beniamino Caravita e Gerardo Longobardi. "La posizione dei commissari - proseguono - è stata assunta in piena intesa con l'Autorità di Vigilanza, che segue da tempo e con grande scrupolo e attenzione questo delicato dossier".

