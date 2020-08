Tim vola in Borsa a oltre il 4% con accelerazione su rete unica

di fct

Milano, 5 ago. (LaPresse) - Tim vola in Borsa con l'accelerazione in vista sulla rete unica. Ieri il Governo ha ribadito il forte interesse a promuovere una rete nazionale integrata a banda ultra larga per realizzare una infrastruttura strategica del Paese. Il board di Tim ha visto "con grande favore l'accelerazione del progetto di rete unica e parteciperà con entusiasmo ai lavori che il Governo intende far partire nelle prossime ore" e "ha dato mandato all'amministratore delegato ad interloquire con l'autorità di Governo". Il titolo guadagna il 4,15% a quota 0,38 euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata