Tim, utile I trimestre sale del 216% a 591 mln, ricavi a 3,9 mld

di fct

Milano, 18 mag. (LaPresse) - Tim chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita del 216% su base annua a 591 milioni di euro. E' quanto comunica una nota del gruppo, spiegando che nel trimestre la generazione di cassa è pari a 923 milioni di euro (+285%). I ricavi totali del gruppo ammontano a 3,964 miliardi, in calo dell'11,3% rispetto al primo trimestre 2019 (4,471 miliardi) e i ricavi da servizi ammontano a 3,7 miliardi di euro (-6,6%). Questi ultimi, oltre a risentire degli effetti del lockdown legato all'emergenza Covid, riflettono la razionalizzazione del portafoglio prodotti e la maggior disciplina nei processi commerciali avviata lo scorso anno. L'Ebitda organico si attesta a 1,8 miliardi (-7,5%), mentre l'indebitamento finanziario netto è in riduzione di 923 milioni di euro nel trimestre e di 1,8 miliardi di euro anno su anno.

(Segue)

