"Gubitosi nuovo ad Tim". Ma l'azienda presisa: "Nessuna nomina"

Indiscrezioni di stampa danno il dirigente italiano in pole per il posto di Genish, rimosso dal cda

Secondo alcune indiscrezioni della stampa Luigi Gubitosi, ex direttore della Rai e membro del cda Tim, sarebbe in pole position per prendere il posto di Amos Genish, l'ex amministratore delegato rimosso dal consiglio di amministrazione a maggioranza Elliot con la revoca "a maggioranza e con effetto immediato" di tutte le deleghe. Ma l'azienda precisa che "il Comitato Nomine e Remunerazione è tuttora in corso e qualsiasi determinazione è totalmente prematura". La decisione sulla nomina del nuovo amministratore delegato, si ricorda in una nota, spetta al Consiglio di Amministrazione, convocato per il prossimo 18 novembre

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata