Tim, intesa in Brasile con Telefonica per condivisione reti

di lal

Milano, 23 lug. (LaPresse) - Tim ha raggiunto un'intesa in Brasile con gli spagnoli di Telefonica per condividere la rete. Con una nota, Tim Brasil annuncia un memorandum d'intesa con Vivo per "avviare discussioni per condividere l'infrastruttura di rete e altri progetti". I due gruppi delle telecomunicazioni "ribadiscono che manterranno la propria autonomia aziendale e di gestione dei clienti, indipendentemente da qualsiasi accordo che possa derivare da tali discussioni". Si tratta, in pratica, dello stesso modello seguito da Tim in Italia con Vodafone, che l'a.d. Luigi Gubitosi punta a chiudere entro il cda del 1 agosto. Secondo Tim Brasil e Vivo, se l'intesa andasse in porto si avrebbe un "miglioramento della qualità del servizio ai clienti di entrambi gli operatori" e "dell'efficienza nell'allocazione degli investimenti e nei costi operativi".

