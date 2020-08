Tim, Gubitosi: No interferenze da Governo ma invito positivo

di fct

Milano, 5 ago. (LaPresse) - "Il board" di Tim "ha lavorato molto bene e nessuno dei membri del cda ha percepito niente di insolito o strano" rispetto all'interesse del Governo sul progetto della rete unica e l'offerta di Kkr sulla rete secondaria. "Abbiamo apprezzato la lettera del Governo. Come ho detto apprezziamo l'invito a discutere della rete unica. Pensiamo che sia una cosa molto positiva per Telecom Italia e per il Paese", ha continuato Gubitosi. "Non l'ho percepita come una interferenza ma come qualcosa di molto positivo".

