Tim, Gubitosi: È tempo di fine polemiche su rete, iniziare a operare

di fct/lrs

Cernobbio (Como), 5 set. (LaPresse) - "Credo che sia arrivato il tempo di finire le polemiche sulla rete e passare a operare". È quanto ha detto l'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, rispondendo a una domanda in conferenza stampa al Forum 'The European House - Ambrosetti' di Cernobbio. "Credo che si potrà fare un ottimo lavoro per il Paese", ha continuato. Sul tema della rete "ci sono state troppe discussioni, si parla di cosa fare con la rete da decenni", ha rimarcato Gubitosi.

