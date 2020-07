Tim, fonti: Su gara 5G escluso Huawei per scelta industriale

di fct

Milano, 10 lug. (LaPresse) - La scelta di Tim di non invitare il colosso cinese Huawei a partecipare alla gara per la fornitura di apparecchiature 5G per la sua rete 'core' - riportata da alcuni media - non è politica, ma di natura strettamente industriale. E' quanto fanno sapere fonti vicine al gruppo, che costruirà la sua rete in Italia e in Brasile. In questo modo, sottolineano le fonti, la compagnia prosegue nella diversificazione dei fornitori. Huawei resta partner di Tim in altri comparti come la rete di accesso, mentre risulterebbero corretti i nomi dei fornitori che parteciperanno alla nuova gara: Cisco, Ericsson, Nokia e Mavenir and Affirmed Networks, recentemente acquistata da Microsoft.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata