Tim, Di Maio: Su scorporo rete non c'è nessun progetto in corso

di dab/ntl

Roma, 22 nov. (AWE/LaPresse) - "Il nostro obiettivo è salvaguardare i livelli occupazionali e sullo scorporo della rete, adesso, non c'è nessun progetto in corso". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda dei cronisti in sala stampa, alla Camera, sulle preoccupazioni dei lavoratori di Tim.

