Tim, convocato cda straordinario: revocate le deleghe all'ad Amos Genish

Convocata una nuova riunione del consiglio di amministrazione per domenica 18 novembre 2018 per nominare il nuovo amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi oggi, "ha revocato con decisione assunta a maggioranza e con effetto immediato tutte le deleghe conferite al consigliere Amos Genish e ha dato mandato al presidente di finalizzare ulteriori adempimenti in relazione al rapporto di lavoro in essere con lo stesso". Lo si legge in una nota diffusa da Tim in seguito alla convocazione di un cda straordinario. È stata convocata una nuova riunione del consiglio di amministrazione per domenica 18 novembre 2018 al fine di provvedere alla nomina di un nuovo amministratore delegato. Intanto, Tim scatta in Borsa a +2%.

In conformità al piano di successione degli amministratori esecutivi adottato da Tim, le deleghe revocate al consigliere Amos Genish sono state provvisoriamente assegnate al presidente del consiglio di amministrazione. "Il consiglio di amministrazione - si legge nel comunicato - ringrazia Amos Genish per il lavoro svolto nell'interesse della società e di tutti i suoi stakeholders in questi quattordici mesi di intensa attività".

