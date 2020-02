Tim: Cda valuta positivamente offerta Kkr su rete secondaria

di fct

Milano, 27 feb. (LaPresse) - Il consiglio di amministrazione di Tim ha preso atto "positivamente" dell'offerta "non vincolante presentata dal fondo Kkr per affiancare in esclusiva Tim nello sviluppo della rete in fibra". E' quanto riferisce Tim in una nota pubblicata al termine del cda, a proposito dell'offerta presentata dal colosso del private equity Usa Kkr per acquisire una quota di minoranza della rete secondaria di Tim. Operazione che aiuterebbe la società di Tlc a comprare Open Fiber.

