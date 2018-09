Tim, cda: Prosegue analisi su dismissioni e acquisizioni

di abf/acp

Roma, 24 set. (AWE/LaPresse) - Il Consiglio di Amministrazione di Tim riunitosi oggi, ha proseguito l'analisi delle opportunità di investimenti in partecipazioni e dismissioni di attività non core in continuità con quanto deliberato lo scorso 24 luglio; tali opzioni saranno comunque oggetto di ulteriori approfondimenti e successive decisioni". E' quanto si legge in una nota dell'azienda; sul tavolo del cda, secondo le ultime indiscrezioni, c'erano le possibili dismissioni di Persidera e Sparkle e l'interesse per Nextel.

