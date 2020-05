Tim, cda auspica iniziativa Governo per arrivare a rete unica

di fct

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "Tim ha dimostrato di essere centrale nell'assicurare all'Italia un'infrastruttura di telecomunicazioni robusta ed efficiente e in quest'ottica il Consiglio auspica che il Governo assuma un'iniziativa fra tutte le parti coinvolte per giungere a una rete di accesso unica che arrivi nelle case di tutti gli Italiani". E' quanto scrive Tim nella nota che accompagna i risultati del primo trimestre dell'anno. "Il consiglio di amministrazione - sottolinea il gruppo - ha apprezzato le iniziative messe in atto dalla società durante l'emergenza sanitaria in corso a favore di famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione, che hanno ribadito l'importanza di accelerare la digitalizzazione del paese".

