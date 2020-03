Tim avvia partnership con Google e punta a 1 mld ricavi servizi tech

di fct

Milano, 4 mar. (LaPresse) - Tim e Google avviano una partnership strategica. Tim e Google Cloud annunciano infatti in una nota la firma dell'accordo ufficiale che darà il via a una collaborazione tecnologica congiunta, a seguito del protocollo d'intesa (MoU) firmato a novembre 2019 tra le due società. Tim e Google Cloud hanno concordato di lavorare insieme alla creazione di innovativi servizi di cloud pubblico, privato e ibrido per arricchire l'offerta di servizi tecnologici di Tim. Come risultato di questa collaborazione, Tim intende estendere la propria leadership nei servizi di cloud ed edge computing. Tim punta a un'accelerazione nella crescita dei suoi ricavi da servizi tecnologici, con l'obbiettivo di raggiungere 1 miliardo di euro di ricavi e 0,4 miliardi di euro di Ebitda entro il 2024.

