Tim, Altavilla si ritira dalla corsa per amministratore delegato

Alfredo Altavilla, ex responsabile Europa di Fca, si tira fuori dalla corsa per diventare amministratore delegato di Tim. A quanto si apprende, l'annuncio avverrà nel primo pomeriggio. L'ex braccio destro di Marchionne avrebbe voluto il suo come unico nome al posto dello sfiduciato Amos Genish. Così non è stato: nei giorni scorsi sono stati indicati, oltre a lui, anche Luigi Gubitosi e altri.

