Tim, al via partnership strategica con Atos per sviluppo Cloud

di mur

Milano, 16 nov. (LaPresse) - Tim e Atos hanno siglato un accordo strategico per lo sviluppo di una piattaforma digitale per il Cloud di Tim per la fornitura di soluzioni innovative e la gestione in sicurezza e localizzata in Italia dei dati pubblici e privati.

La piattaforma, assicura l'operatore telefonico in una nota, consentirà di fornire alle aziende e alla Pubblica Amministrazione velocità, flessibilità e controllo immediato delle informazioni.

(segue)

