Tesoro vende 5,5 mld Btp medio-lungo termine, tassi in calo

di lal

Milano, 11 lug. (LaPresse) - Il Tesoro ha fatto il pieno in un'asta di 5,5 miliardi di euro in Btp a medio-lungo termine, con tassi in calo. Il triennale con scadenza 2022 è stato collocato per 3 miliardi, con un tasso in calo di 57 punti base allo 0,49%, a fronte di una domanda di 4,95 miliardi, ovvero 1,65 volte l'offerta. Il settennale 2026 è stato venduto dal Tesoro per 2,5 miliardi di euro, con un rendimento in flessione di 72 punti base e un tasso dell'1,24% e una domanda di 4,25 miliardi, pari a 1,7 volte l'offerta.

