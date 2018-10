Tesoro fa pieno in asta Btp e Ctz: rendimenti in rialzo

di sgl

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Il Tesoro ha collocato tutti i 3 miliardi di euro di Ctz a 24 mesi con rendimento a 1,626%, in aumento di 91 punti base rispetto all'asta dello scorso 25 settembre. La domanda è stata pari a 5,4 miliardi, pari al 1,82 volte l'offerta. Pieno anche sull'asta per 996 milioni di Btp indicizzati a 10 anni con rendimento al 2,34% in aumento di 78 punti base. La richiesta è stata di 1,38 miliardi, pari a 1,38 volte l'offerta.

