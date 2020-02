Tesoro, fa pieno in asta Btp da 8,7 mld, tasso decennale sale a 1%

di lal

Milano, 27 feb. (LaPresse/Finanza.com) - Ultima emissione di titoli di Stato per il mese di febbraio. Il Tesoro ha assegnato oggi Btp a media-lunga scadenza per massimi 8,75 miliardi, il massimo dell'ammontare previsto (6,25-7,5 miliardi). Un'emissione di grandi dimensioni. Nel dettaglio, il Btp decennale (scadenza agosto 2030) è stato allocato al tasso dell'1%, in lieve aumento (+6 pb) rispetto al rendimento dello stesso titolo che era stato assegnato un mese fa. Il rapporto di copertura è stato di 1,26 (da 1,24 precedente). L'ammontare allocato ammonta a 4 miliardi (forchetta era 3,5-4 miliardi) a fronte di richieste per oltre 5 miliardi.Il Tesoro ha allocato anche il Btp a 5 anni (scadenza febbraio 2025) per 2,5 miliardi al tasso dello 0,36%, in crescita di 5 punti base rispetto a un mese fa. La domanda è stata di circa 3,4 miliardi con un rapporto di copertura di 1,36, uguale al precedente.Infine, allocati anche CCTeu a 7 anni (con scadenza aprile 2025) per complessivi 1 miliardo. Il rendimento lordo di assegnazione è stato dello 0,47%. Il rapporto di copertura di 1,66.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata